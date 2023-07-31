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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi
Giriş Tarihi: 31.07.2023 00:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 00:26

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2023 All Star yarışması, 30 Temmuz Pazar günü kritik eleme oyunu mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde mavi ve kırmızı takımların hafta boyunca oynadığı dokunulmazlık oyunları sonunda potaya giren Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu. MasterChef son bölümden detayları merak edenler ise son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi

MasterChef All Star 2023 yarışmasının 30 Temmuz Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlardan belirlenen eleme adayları Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan kritik eleme oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyunu sonrasında en başarısız tabağa sahip olan yarışmacı bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Bu bilgilerle MasterChef'e veda eden ismi merak edenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ? (30 TEMMUZ)

TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi

Acun Ilıcalı yapımcılığında her hafta 1 yarışmacının veda ettiği MasterChef 2023 All Star yarışmasının 30 Temmuz Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde eleme oyunu oynandı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi

Eleme potasında yer alan Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan arasından birisinin MasterChef'e veda edeceği gecede eleme oyununun ilk etabında en başarılı ürünü hazırlayanlar eleme potasından çıkmayı başararak 1 hafta daha yarışmaya hak kazandı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin hazırlanan ürünleri tek tek tadarak değerlendirmesi sonrasında eleme potasından çıkan isimler belli oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle elendi

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme oyununun ilk etabında başarılı yemek hazırlayan Tolga, Batuhan, Mert oldu.

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