MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle yarışmaya veda etti!

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2023 All Star yarışması, 30 Temmuz Pazar günü kritik eleme oyunu mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde mavi ve kırmızı takımların hafta boyunca oynadığı dokunulmazlık oyunları sonunda potaya giren Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu. MasterChef son bölümden detayları merak edenler ise son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.