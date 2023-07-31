MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 30 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, favori isim yaptığı hata nedeniyle yarışmaya veda etti!

MasterChef All Star 2023 yarışmasının 30 Temmuz Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlardan belirlenen eleme adayları Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda, Büşra ve Batuhan kritik eleme oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyunu sonrasında en başarısız tabağa sahip olan yarışmacı bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Bu bilgilerle MasterChef'e veda eden ismi merak edenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ? (30 TEMMUZ)

TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;