MasterChef 2023 All Star'ın TV8 ekranlarında 6 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan eleme oyununda hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme potasına giren Eray, Çağatay, Esra, Berker, Eda, Tanya ve Mert arasından birisi MasterChef'e veda eden isim oldu. Bu hafta yarışmadan elenen ismi öğrenmek isteyen izleyiciler son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'ten elenen isim bilgileri ve tüm detaylar şöyle;