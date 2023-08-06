TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star yarışmasında son haftanın eleme oyunu yapıldı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayı seçilen Eray, Çağatay, Esra, Berker, Eda, Tanya ve Mert arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2 aşamalı eleme oyunu sonrasında bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı oldu. MasterChef'e veda eden ismi merak eden izleyiciler ise detayları MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtı ve tüm detaylar.