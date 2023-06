MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ana kadro mücadelesi ekranlara geldi. An kadroya girmek ve All Star sezonunda yer almak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken Mehmet, Danilo ve Murat Bozok şefler 1 yarışmacıyı 2 etabın sonunda ana kadroya seçti. MasterChef son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;