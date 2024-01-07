MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

Giriş Tarihi: 07.01.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
22:33
Acun Ilıcalı yapımcılığında 7 Ocak 2024 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında finalistler Tahsin ve Esra, 2023 All Star sezonu şampiyonu olmak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan final oyununda en yüksek puanı alan yarışmacı adını şampiyonluğa yazdırdı. Kazanan ismi öğrenmek isteyenler TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.