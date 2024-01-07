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Haberler Fotohaber MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor
Giriş Tarihi: 07.01.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 22:33

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

Acun Ilıcalı yapımcılığında 7 Ocak 2024 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında finalistler Tahsin ve Esra, 2023 All Star sezonu şampiyonu olmak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan final oyununda en yüksek puanı alan yarışmacı adını şampiyonluğa yazdırdı. Kazanan ismi öğrenmek isteyenler TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularına cevap arıyor. İşte MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

MasterChef 2023 All Star yarışmasının finali 7 Ocak 2024 Pazar günü yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde sezon boyu oynanan oyunlardan başarıyla çıkarak adını finale yazdıran Tahsin ve Esra, MasterChef şampiyonu olmak için kozlarını paylaştı. 2023 All Star sezonu şampiyonunu öğrenmek isteyenler yoğun olarak 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor.

2023 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

2023 MasterChef All Star şampiyonu olan yarışmacı belirleniyor...

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star'ın finali 7 Ocak 2023 Pazar günü yapıldı.

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

Kritik dokunulmazlık ve eleme oyunlarında başarıyla çıkarak adlarını MasterChef finaline yazdıran Tahsin ve Esra şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başında en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan final oyununda 2 finalist hazırladıkları yemekleri jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu? Tahsin ve Esra kozlarını paylaşıyor

MasterChef finali ilk oyununda yarışmacıların elde ettikleri puanlar şöyle oldu;

1. OYUN

ESRA: 22,5

TAHSİN: 21

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