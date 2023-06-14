MasterChef Mustafa Aydın kimdir? 2023 Masterchef Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

Mustafa Aydın 32 yaşındadır. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı.

İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmeyi seviyor. MasterChef Mustafa Aydın şimdilerde, Kadıköy'de sokak lezzetlerini hazırladığı restoranında mesleğine devam ediyor. 2019 yılında MasterChef'te yarışan Mustafa 10. olarak elenmişti.