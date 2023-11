Giriş Tarihi: 24.11.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 23:40

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 24 Kasım 2023 TV8 Masterchef ödül oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayları!

Masterchef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı soruları son dakika yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında her gün yayımlanan Masterchef Türkiye All Star'da dünün eleme adayları Dilara ile Barbaros oldu ve eleme potası genişledi. MasterChef All Star'da Öğretmenler Günü'ne özel, yarışmacıların öğretmenlerı tezgah başına geçip hünerlerini gösterdi. İşte, 24 Kasım Masterchef ödül oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayları