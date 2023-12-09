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Giriş Tarihi: 09.12.2023 01:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 01:40

ÖDÜL HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 8 Aralık Cuma akşamı 173. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde şefler, yarışmacılardan bıçak çeşitlerine göre yemek yapmalarını istedi. Seçtiği bıçak türüyle en lezzetli yemeği hazırlayan isim bıçak yarışında ödülün sahibi oldu. Peki, TV8 ile 8 Aralık 2023 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı, potaya giren isimler ve son bölümden tüm detaylar...

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan sevilen yemek yarışması Masterchef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 8 Aralık 2023 Cuma akşamı yayınlanan 173. Bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 5 çeşit bıçak türüyle en iyi yemekleri hazırlamak için mücadele etti. Her yarışmacı bir bıçak türünü seçti ve tüm çalışmalarını onunla yaptı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim ödülün sahibi oldu. Peki, 8 Aralık 2023 Masterchef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı, eleme potasında kimler var? İşte, MasterChef ödülü kazanan yarışmacı, eleme adayları ve detaylar.

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star, 8 Aralık Cuma akşamı 173. bölümüyle ekranlara geldi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliği yaptığı yarışmanın yeni bölümünde ödül oyunu oynandı.

Ödül oyununda şefler yarışmacılardan bıçak çeşitlerine göre yemek hazırlamalarını istedi. Her yarışmacı, 5 çeşit bıçak türü arasından seçtiği bir bıçakla en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi tabağı çıkaran yarışmacı günün sonunda ödülün sahibi oldu.

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İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

8 ARALIK 2023 MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜLÜ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI?

Ödül oyununda şef bıçağı, et bıçağı, sebze bıçağı, ekmek bıçağı, dilimleme bıçağı olmak üzere tam 5 çeşit bıçak türü sunuldu.

MasterChef yarışmacıları, bir bıçak türü seçti ve tüm çalışmalarını o bıçakla gerçekleştirdi. Başka hiçbir kesici, doğrayıcı, parçalayıcı alet kullanmalarına izin verilmedi.

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

Takım kaptanları yarışmacıları eşleştirdi. Dilimleme bıçağında Esra - Tahsin, ekmek bıçağında Hasan - Dilara, sebze bıçağında Batuhan - Cemre, et bıçağında Eren - Batuhan, şef bıçağında Kıvanç - Sergen eşleşti.

Esra - Tahsin düzellosunda Tahsin, Hasan - Dilara düellosunda Hasan kazandı. Batuhan - Cemre düellosunda ise Cemre kazandı.

Barbaros - Eren ve Sergen - Kıvanç düellosunda ise hepsi kazandı.

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

ÖDÜL SERGEN'İN OLDU!

Jüri üyeleri, en lezzetli tabağı yapan ismi belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül oyununu kazanan yarışmacı SERGEN oldu.

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