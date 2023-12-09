Giriş Tarihi: 09.12.2023 01:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 01:40

ÖDÜL HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 8 Aralık Cuma akşamı 173. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde şefler, yarışmacılardan bıçak çeşitlerine göre yemek yapmalarını istedi. Seçtiği bıçak türüyle en lezzetli yemeği hazırlayan isim bıçak yarışında ödülün sahibi oldu. Peki, TV8 ile 8 Aralık 2023 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı, potaya giren isimler ve son bölümden tüm detaylar...