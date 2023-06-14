Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
17:32
2019 yarışmacısı Rıfat sempatik tavırlarıyla hafızalardan silinmedi! MasterChef All Star Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yemek programı izleyici ile buluşuyor. Yeni sezonda MasterChef All Star olarak karşımıza çıkacak programda önceki sezonda başarılı olan ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran isimler tekrar yarışacak ve Türkiye'nin en iyi şefi olmak için ter dökecek. Bu noktada yeni sezon yarışmacılarından olan Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Rıfat Yurttaş önceki yarışmada kaçıncı olmuştu sorgulanıyor. İşte MasterChef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Rıfat Yurttaş hakkında tüm merak edilenler...