Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2019 yarışmacısı Rıfat sempatik tavırlarıyla hafızalardan silinmedi! MasterChef All Star Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 17:32

2019 yarışmacısı Rıfat sempatik tavırlarıyla hafızalardan silinmedi! MasterChef All Star Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yemek programı izleyici ile buluşuyor. Yeni sezonda MasterChef All Star olarak karşımıza çıkacak programda önceki sezonda başarılı olan ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran isimler tekrar yarışacak ve Türkiye'nin en iyi şefi olmak için ter dökecek. Bu noktada yeni sezon yarışmacılarından olan Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Rıfat Yurttaş önceki yarışmada kaçıncı olmuştu sorgulanıyor. İşte MasterChef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Rıfat Yurttaş hakkında tüm merak edilenler...

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 MasterChef yarışmacısı Rıfat nereli, önceki sezonda kaçıncı olmuştu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star ilk bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve yeni sezon yarışmacıları tanıtılmıştı. Bir dönem MasterChef Türkiye yarışmasına katılan eğlenceli ve sempatik tavırları ile hafızalara kazınan Rıfat Yurttaş 'da MasterChef All Star kadrosunda. Peki, Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında, daha önce yarışmada kaçıncı olmuştu? İşte, MasterChef Rıfat Yurttaş biyografisi...

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 MasterChef yarışmacısı Rıfat nereli, önceki sezonda kaçıncı olmuştu?

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. İzmir Çeşmeli olan genç yarışmacı, yemek yapmaya ilgisi çocuk yaşlarından itibaren başlamış. Ailesi tarafından bu merakı garipsenen Rıfat, üniversite hayatına kadar amatörce bu ilgisini geliştirmeye çalışmış. MasterChef Türkiye'de 6. olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 MasterChef yarışmacısı Rıfat nereli, önceki sezonda kaçıncı olmuştu?

Hukuk Fakültesini kazanan MasterChef Rıfat, gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı. Böylece amatör olarak sürdürdüğü yemek yapma merakını, İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümü ile akademik seviyeye çıkarmış oldu.

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 MasterChef yarışmacısı Rıfat nereli, önceki sezonda kaçıncı olmuştu?

Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim alan yarışmacı, Türkiye'nin en iyi restoranları ve otellerinde staj yaparak deneyim kazandı.

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 MasterChef yarışmacısı Rıfat nereli, önceki sezonda kaçıncı olmuştu?

Genç aşçı, üniversite mezuniyeti sonrasında ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi.

SON DAKİKA