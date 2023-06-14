2019 yarışmacısı Rıfat sempatik tavırlarıyla hafızalardan silinmedi! MasterChef All Star Rıfat Yurttaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. İzmir Çeşmeli olan genç yarışmacı, yemek yapmaya ilgisi çocuk yaşlarından itibaren başlamış. Ailesi tarafından bu merakı garipsenen Rıfat, üniversite hayatına kadar amatörce bu ilgisini geliştirmeye çalışmış. MasterChef Türkiye'de 6. olmuştu.