Giriş Tarihi: 23.07.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 01:40

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef'te son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı yarışma sonucunda belirlendi. Tansiyonun yükseldiği lezzet yarışında ilk etabında Mehmet Akdağ şefin imza tabağı olan Bal Kabağı Dolmasını yapabilmek için mücadele etti. En iyi yapan 7 isim MasterChef'in 3. haftasına kalmaya hak kazandı. Geride kalan 7 isim ise ikinci etapta Zencefil ve Kuru duttan oluşan yaratıcı bir tabak hazırladı. Peki, Masterchef 22 Temmuz haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte Masterchef haftanın son eleme adayı ve tüm detaylar.