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Haberler Fotohaber MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 23.07.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 01:40

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef'te son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı yarışma sonucunda belirlendi. Tansiyonun yükseldiği lezzet yarışında ilk etabında Mehmet Akdağ şefin imza tabağı olan Bal Kabağı Dolmasını yapabilmek için mücadele etti. En iyi yapan 7 isim MasterChef'in 3. haftasına kalmaya hak kazandı. Geride kalan 7 isim ise ikinci etapta Zencefil ve Kuru duttan oluşan yaratıcı bir tabak hazırladı. Peki, Masterchef 22 Temmuz haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte Masterchef haftanın son eleme adayı ve tüm detaylar.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef'te bu akşam da haftanın son eleme adayını belirleyecek yarışmada, yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Bu kapsamda "22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim birazdan belli olacak. İşte detaylar.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR!

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları arasında Kırmızı takımdan Büşra, ve Gamze, Mavi takımdan Ayaz ve Mert, Eda ve Burcu olmuştu.

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MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

İlk aşama olan Bal Kabağı Dolmasını en iyi yapan 7 yarışmacı MasterChef All Star'da adını 3. haftaya yazdırdı. O isimler sırasıyla Tahsin, Rıfat, Sergen, Dilara, Esra, Barış ve Berker oldu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

HAFTANIN SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim Çağatay oldu. Böylece eleme adayları sırasıyla şöyle oldu; Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda, Burcu ve Çağatay.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: 22 Temmuz 2023 Masterchef haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
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