Giriş Tarihi: 29.07.2023 23:23 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 23:23

Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı yarışma sonucunda belli oluyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışma, 29 Temmuz Cumartesi akşamı 41. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ilk etabında yarışmacılar, Hataylı Murat Usta'nın yaptığı antrikot şiş, zerzevat salatası ve lavaş yapabilmek için mücadele etti. İstenen yemekleri en iyi şekilde hazırlayan 7 isim MasterChef'in 4. haftasına kalmaya hak kazandı. Geride kalan 7 isim ise ikinci etapta yaratıcı bir tabak hazırladı. Programın sevenleri ise 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı, potada olan isimler ve son bölümden tüm detaylar.