Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 23:23 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 23:23

Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı yarışma sonucunda belli oluyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışma, 29 Temmuz Cumartesi akşamı 41. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ilk etabında yarışmacılar, Hataylı Murat Usta'nın yaptığı antrikot şiş, zerzevat salatası ve lavaş yapabilmek için mücadele etti. İstenen yemekleri en iyi şekilde hazırlayan 7 isim MasterChef'in 4. haftasına kalmaya hak kazandı. Geride kalan 7 isim ise ikinci etapta yaratıcı bir tabak hazırladı. Programın sevenleri ise 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı, potada olan isimler ve son bölümden tüm detaylar.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef son eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 41. Bölümünde haftanın son eleme adayı belirlenecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri malzemelerle rakiplerinden daha başarısız bir tabak hazırlayan isim eleme potasına gidecek. Yarışmacılar, eleme gecesi öncesi tezgah başında tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Yarışmada en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim birazdan belli olacak. Peki, 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu, potada kimler var? İşte o isim ve detaylar.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

29 TEMMUZ 2023 MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR!

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları arasında Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda ve Büşra olmuştu.

İlk aşama olan antrikot şiş, zerzevat salatası ve lavaşı en iyi yapan 7 yarışmacı MasterChef All Star'da adını 4. haftaya yazdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim henüz belli olmadı.

Eleme potasına giden son yarışmacı açıklandığında haberimizde yer verilecektr.

Açıklanan eleme adayları sırasıyla şöyle; Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Eda ve Büşra.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Masterchef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
SON DAKİKA