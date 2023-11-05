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Giriş Tarihi: 05.11.2023 02:30 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 02:30

SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI AÇIKLANDI! TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı oyun sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı yarışma, 4 Kasım Cumartesi akşamı 139. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ilk etabında yarışmacılar, Beef Wellington yapabilmek için mücadele etti. İstenilen yemeği en lezzetli şekilde hazırlayan isimler birinci turu geçmeyi başardı. Geride kalanlar ise ikinci etap için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti? İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı ve potaya giren isimler.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef son eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star 'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 139. Bölümünde haftanın son eleme adayı belirlendi. Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri yemeği en iyi yapan isimler eleme potasına girmekten kurtuldu. Eleme gecesi öncesi tezgah başında tüm hünerler sergilendi. Yarışmada en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim açıklandı. Peki, 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu, eleme potasında kimler var? İşte eleme adayları ve detaylar.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

4 KASIM 2023 MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI VE YAŞANANLAR!

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye All Star, 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamı 139. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

İlk aşamada istenilen Beef Wellington yemeğini en iyi yapan 3 yarışmacı MasterChef All Star'da adını bir sonraki haftaya yazdırdı.

İlk etapta istenilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isimler sırasıyla şöyle oldu:

Sergen, Barbaros, Kıvanç.

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Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Dilara, Ayaz, Eren, Tanya ve Hasan sıfır atıktaki malzemelerle yemek yapmak için mücadele etti.

Gecenin en başarılı tabağına imza atan isim Hasan oldu. Dilara, Ayaz, Eren ve Tanya yeni haftaya kalan diğer isimler oldu.

Bu etabın sonunda başarılı olanlar bir sonraki haftaya girmeye hak kazanırken, başarısız olan isim ise haftanın eleme adaylarına eklendi.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu. Son ikiye Ayaz ve Dilara kaldı.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim DİLARA oldu.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

1. Eleme adayı: Cemre

2. Eleme adayı: Alican

3. Eleme adayı: Tolga

4. Eleme adayı: Barış

5. Eleme adayı: Esra

6. Eleme adayı: Batuhan

7. Eleme adayı: Dilara

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