SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI AÇIKLANDI! TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Dilara, Ayaz, Eren, Tanya ve Hasan sıfır atıktaki malzemelerle yemek yapmak için mücadele etti.

Gecenin en başarılı tabağına imza atan isim Hasan oldu. Dilara, Ayaz, Eren ve Tanya yeni haftaya kalan diğer isimler oldu.

Bu etabın sonunda başarılı olanlar bir sonraki haftaya girmeye hak kazanırken, başarısız olan isim ise haftanın eleme adaylarına eklendi.