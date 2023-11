SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI AÇIKLANDI! TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Giriş Tarihi: 05.11.2023 02:30 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 02:30

TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı oyun sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı yarışma, 4 Kasım Cumartesi akşamı 139. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ilk etabında yarışmacılar, Beef Wellington yapabilmek için mücadele etti. İstenilen yemeği en lezzetli şekilde hazırlayan isimler birinci turu geçmeyi başardı. Geride kalanlar ise ikinci etap için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, TV8 ile 4 Kasım 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti? İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı ve potaya giren isimler.