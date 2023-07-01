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Haberler Fotohaber Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:33

Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

MasterChef All Star yedeklere kim girdi sorusu bu akşam gündemdeki yerini almış durumda. 30 Haziran 2023 tarihli yarışmada 15 kişilik ana kadro ve iki yedek geçtiğimiz bölümlerde belli olmuştu. Masterchef All Star yedek kadrosu yeni bölümlerle birlikte belli olacak ve yedekte bekleyen yarışmacılar, ana kadrodan elenenlerin yerine yarışmaya dahil olacak. 1 Temmuz 2023 tarihli bölümde yedeklerin belli bir kısmı belli olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı? Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi? İşte detaylar

Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Dün Masterchef All Star yedek kadrosu ilk iki ismini seçerken, yeni isimler bu akşam kadroya katılacak. Dün İlk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. İşte 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosu

Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

DÜN MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oluyor.

İlk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazandı.

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Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADROSU BELLİ OLDU MU?

Yedek kadroda Araz ve Azize bulunuyor. Yeni isimler geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022

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