Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:33

Masterchef’te kim kazandı? 1 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi, hangi yarışmacı?

MasterChef All Star yedeklere kim girdi sorusu bu akşam gündemdeki yerini almış durumda. 30 Haziran 2023 tarihli yarışmada 15 kişilik ana kadro ve iki yedek geçtiğimiz bölümlerde belli olmuştu. Masterchef All Star yedek kadrosu yeni bölümlerle birlikte belli olacak ve yedekte bekleyen yarışmacılar, ana kadrodan elenenlerin yerine yarışmaya dahil olacak. 1 Temmuz 2023 tarihli bölümde yedeklerin belli bir kısmı belli olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı? Masterchef All Star yedek kadrosuna kim girdi? İşte detaylar