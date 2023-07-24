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Haberler Fotohaber Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı ile Maviye Sürgün yeni bölüm neden yok, bitti mi?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:13

Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı ile Maviye Sürgün yeni bölüm neden yok, bitti mi?

Show TV ekranlarının Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ı başrollerde buluşturan yapımın bu akşam 7. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü Show TV yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Maviye Sürgün yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların yanıtı 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Maviye Sürgün bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…

Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı

Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yanı sıra kadrosunda Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı dizi 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Bu noktada Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Yapımın sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Maviye Sürgün bugün var mı, yeni bölüm neden yok, final mi yaptı, bitti mi? İşte, 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı ve tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı

MAVİYE SÜRGÜN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Maviye Sürgün dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı listesine göre Maviye Sürgün bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı

MAVİYE SÜRGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Maviye Sürgün dizisinin yayın günü değişti. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizi, bundan sonra Çarşamba günleri ekranlara gelecek.

Buna göre yapımın 7. bölümü 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/maviye-surgun/2899

Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

12.45 Kızılcık Şerbeti

15.45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sahte Kabadayı

21.45 Köyden İndim Şehire

23.30 Sahte Kabadayı

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