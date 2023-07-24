Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu, neden yok? 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı ile Maviye Sürgün yeni bölüm neden yok, bitti mi?

Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:13

Show TV ekranlarının Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu Maviye Sürgün bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ı başrollerde buluşturan yapımın bu akşam 7. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü Show TV yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Maviye Sürgün yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların yanıtı 24 Temmuz 2023 Show TV yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Maviye Sürgün bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…