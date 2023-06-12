Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:51

Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!

Show tv ekranlarında yepyeni bir yapım başlıyor! Maviye sürgün 1. Yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler bu kapsamda Maviye sürgün 1. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Dizide; Bir Sat komandosu olan Ali (Caner Cindoruk), karısı Ayda'nın vefatından sonra çocukları Arda ve Azra ile karısının büyüdüğü kasabaya taşınır. Bu süreçte Ali'nin en büyük destekleri; Ayda'nın babası Salih (Hakan Salınmış) ile arkadaşı ve meslektaşı olan Hasan (Bülent Şakrak) olacaktır. İşte Maviye sürgün 1. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.