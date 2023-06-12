Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:51

Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!

Show tv ekranlarında yepyeni bir yapım başlıyor! Maviye sürgün 1. Yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler bu kapsamda Maviye sürgün 1. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Dizide; Bir Sat komandosu olan Ali (Caner Cindoruk), karısı Ayda'nın vefatından sonra çocukları Arda ve Azra ile karısının büyüdüğü kasabaya taşınır. Bu süreçte Ali'nin en büyük destekleri; Ayda'nın babası Salih (Hakan Salınmış) ile arkadaşı ve meslektaşı olan Hasan (Bülent Şakrak) olacaktır. İşte Maviye sürgün 1. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!

Maviye sürgün 1. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Dizinin hikayesi Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gecede, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne'yi (Damla Sönmez) dalgaların arasından kurtarmasıyla başlıyor. Yaz sezonu dizisini internet üzerinden izlemek isteyenler Maviye sürgün 1. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Show Tv ile Maviye sürgün 1. Yeni ve ilk bölüm izle ekranı ve yapıma dair merak edilenler.

Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!

MAVİYE SÜRGÜN İZLE!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/maviye-surgun/2899

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne'yi (Damla Sönmez) dalgaların arasından kurtarır.

Bir Sat komandosu olan Ali (Caner Cindoruk), karısı Ayda'nın vefatından sonra çocukları Arda ve Azra ile karısının büyüdüğü kasabaya taşınır. Bu süreçte Ali'nin en büyük destekleri; Ayda'nın babası Salih (Hakan Salınmış) ile arkadaşı ve meslektaşı olan Hasan (Bülent Şakrak) olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!

Ali ile Hasan bir yandan bambaşka bir sorun ile uğraşırlar; üzerlerine atılan iftira sebebiyle görevden uzaklaştırılmışlardır ve davanın çözülmesini beklemektedirler.

Maviye Sürgün izle! Show Tv Maviye Sürgün 1. yeni ve ilk bölüm izle!

Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne'yi (Damla Sönmez) dalgaların arasından kurtarır. Defne sırlarıyla Ali'nin hayatına girerken, büyük bir belayı, Ozan'ı (Serkan Altunorak) da onlara doğru peşinden sürükleyecektir.

SON DAKİKA