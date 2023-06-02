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Haberler Fotohaber MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 07:31

MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Haziran ayıyla beraber enflasyon oranı verileri de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gerek kira artış oranı gerekse emekli ve memur zammı gibi birçok ücrette etkili olan veri her ay olduğu gibi TÜİK tarafından duyurulacak. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Nisan ayı enflasyon rakamlarında aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine gerilemişti. Peki, Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte yılın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerine dair merak edilen o detaylar.

MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mayıs enflasyonu sonrası Temmuz zammı için geriye yalnızca tek bir veri kalacak. Bu noktada oldukça büyük önem taşıyan enflasyon verisi için gözler TÜİK'te! Bu noktada ise "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt arıyor. Son olarak bilindiği üzere Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi. İşte 2023 Mayıs enflasyon oranı ile ilgili o detaylar.

MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Mayıs 2023 saat 10.00'da yayımlanacak.

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MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

NİSAN ENFLASYON ORANI 2023

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü bugün saat 10.00'da açıklandı.

Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.

MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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