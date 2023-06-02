Giriş Tarihi: 02.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 07:31

MAYIS ENFLASYONU BEKLENİYOR! 2023 Enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Haziran ayıyla beraber enflasyon oranı verileri de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gerek kira artış oranı gerekse emekli ve memur zammı gibi birçok ücrette etkili olan veri her ay olduğu gibi TÜİK tarafından duyurulacak. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Nisan ayı enflasyon rakamlarında aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine gerilemişti. Peki, Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte yılın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerine dair merak edilen o detaylar.