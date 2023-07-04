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Haberler Fotohaber Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:15

Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Mazot ve benzin fiyatı tatil sezonunun açılmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Araçla uzun yola çıkmayı planlayanlar 1 litre benzin ne kadar, benzine zam geldi mi sorularıyla güncel durumu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak yükseliş gösteren akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, benzinin litresi kaç TL, zam geldi mi? İşte 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi…

Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Uluslararası piyasalardaki hareketlilik brent petrol piyasasını doğrudan etkiliyor. Buna bağlı olarak benzine zam geldi mi, 1 litre benzin ne kadar gibi sorular araştırma konusu oluyor. Araç sahiplerinin güncel olarak takip ettiği rakamlar ve akaryakıt istasyonlarındaki güncel durum sabah.com.tr'de! Peki, akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi? İşte 4 Temmuz 2023 güncel mazot ve benzin fiyatları listesi!

Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatı için 4 Temmuz tarihi itibarıyla 2,11 TL'lik bir zam geldi..

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Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,93 TL
Ankara 24,37 TL
İzmir 24,55 TL

Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 26,24 TL
Ankara 26,69 TL
İzmir 26,79 TL

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