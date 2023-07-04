Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Uluslararası piyasalardaki hareketlilik brent petrol piyasasını doğrudan etkiliyor. Buna bağlı olarak benzine zam geldi mi, 1 litre benzin ne kadar gibi sorular araştırma konusu oluyor. Araç sahiplerinin güncel olarak takip ettiği rakamlar ve akaryakıt istasyonlarındaki güncel durum sabah.com.tr'de! Peki, akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi? İşte 4 Temmuz 2023 güncel mazot ve benzin fiyatları listesi!