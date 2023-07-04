Mazot ve benzin fiyatları listesi: 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Mazot ve benzin fiyatı tatil sezonunun açılmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Araçla uzun yola çıkmayı planlayanlar 1 litre benzin ne kadar, benzine zam geldi mi sorularıyla güncel durumu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak yükseliş gösteren akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıt, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, benzinin litresi kaç TL, zam geldi mi? İşte 4 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi…