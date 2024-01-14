Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
15:47
MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı
Lise öğretimlerini uzaktan ve açık bir şekilde tamamlayanların girdiği AÖL sınavları geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi sınav sonucunu araştırmaya koyuldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Açık lise ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacaklar. Öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek sonuç haberine yöneldi. Öğrenciler sınav sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı