MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sınav sonuçları ekranına aol.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. Adaylar T.C. kimlik veya öğrenci numarası ise sorgulama ekranına giriş yapacak. Adayların sınavlarda doğru-yanlış cevap sayısı ile toplam puanları sonuç ekranında yer alacak. Adaylar telefon, bilgisayar, tablet ile sonuçları görüntüleyebilecek.