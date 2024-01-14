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Haberler Fotohaber MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:47

MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

Lise öğretimlerini uzaktan ve açık bir şekilde tamamlayanların girdiği AÖL sınavları geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi sınav sonucunu araştırmaya koyuldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Açık lise ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacaklar. Öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek sonuç haberine yöneldi. Öğrenciler sınav sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

Uzun sürenin ardından yüzyüze düzenlenen açık lise sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk dönemin son sınavları gerçekleştirildi. Dönem biterken MEB AÖL takvimini paylaştı. MEB öğrenci işlemleri sayfası kontrol ediliyor. İşte AÖL dönem sonu sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23-24 Aralık'ta düzenlenen açık öğretim lisesi 1. dönem sınav değerlendirme işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanması bulunmuyor. AÖL takviminde açıklanan bilgiye göre sınav sonuçları 10 gün sonra 24 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu hem sosyal medya hesabından hem de aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

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MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

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MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sınav sonuçları ekranına aol.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. Adaylar T.C. kimlik veya öğrenci numarası ise sorgulama ekranına giriş yapacak. Adayların sınavlarda doğru-yanlış cevap sayısı ile toplam puanları sonuç ekranında yer alacak. Adaylar telefon, bilgisayar, tablet ile sonuçları görüntüleyebilecek.

MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları || AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da aynı tarihte uygulanacak.

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