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Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 15:15

MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Okullarda 1. Dönemin tamamlanmasıyla birlikte MEB Bursluluk sınav tarihi öğrencilerin gündemine oturdu. 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıfı dahil olmak üzere lise öğrencilerinin katılım gösterdiği bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Mevzuatta geçen şartları sağlayan tüm öğrencilerin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için ailenin gelir durumu da önem teşkil ediyor. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 İOKBS sınav tarihi hakkında ayrıntılar.

MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Maddi imkanları yetersiz olan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan sınava ilişkin başvuru kılavuzuyla aile gelirine ilişkin maddenin düzenlenmesi beklenirken, İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı sorusu gündem geliyor. İşte 2024 MEB Bursluluk sınav tarihi ile konunun detayları.

MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

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MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2024 başvuru kılavuzuyla değişecek madde ise şu şekilde;

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

İOKBS BURSU NE KADAR?
2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlenmişti.

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