MEB Bursluluk sınav tarihi 2024: İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
15:15
Okullarda 1. Dönemin tamamlanmasıyla birlikte MEB Bursluluk sınav tarihi öğrencilerin gündemine oturdu. 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileriyle hazırlık sınıfı dahil olmak üzere lise öğrencilerinin katılım gösterdiği bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Mevzuatta geçen şartları sağlayan tüm öğrencilerin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için ailenin gelir durumu da önem teşkil ediyor. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 İOKBS sınav tarihi hakkında ayrıntılar.