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Haberler Fotohaber MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:42

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı uygulanan ve eğitim desteği sağlanan bursluluk sınavının başvuruları son buldu.. Başvurularını tamamlayan öğrenciler "Bursluluk sınavı ne zaman" araştırmalarına başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS için geri sayım başladı. Sınavda her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalandığı sınav için giriş belgeleri de sorgulanmaya başladı. MEB takvimi yayımlandı. İOKBS sınavı ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu, burs ücretleri ne kadar? İşte giriş yerleri sorgulama ekranı

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının başvuruları 13 Şubat 1 Mart tarihleri arasında son buldu. Burs desteğinden yararlanmak isteyen her sınıf düzeyinden öğrenciler sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, İOKBS ne zaman? İşte İOKBS tarihleriyle MEB takvimi

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS BAŞVURULARI SON BULDU!

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları meb.gov.tr üzerinden 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınan başvurular tamamlandı.

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MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 İOKBS NE ZAMAN?

MEB bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek. Sonuçlar ise 17 Mayıs'ta adaylarla paylaşılacak.

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav yerleri ise sınavdan 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs günü açıklanacak. 5, 6, 7, 8'inci Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı için 80 soru sorulacak ve 100 dakika verilecek. 9, 10 ve 11'inci Sınıflar için ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

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