Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:42
MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı uygulanan ve eğitim desteği sağlanan bursluluk sınavının başvuruları son buldu.. Başvurularını tamamlayan öğrenciler "Bursluluk sınavı ne zaman" araştırmalarına başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS için geri sayım başladı. Sınavda her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalandığı sınav için giriş belgeleri de sorgulanmaya başladı. MEB takvimi yayımlandı. İOKBS sınavı ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu, burs ücretleri ne kadar? İşte giriş yerleri sorgulama ekranı