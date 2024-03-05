MEB İOKBS TARİHLERİ || 2024 Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs günü açıklanacak. 5, 6, 7, 8'inci Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı için 80 soru sorulacak ve 100 dakika verilecek. 9, 10 ve 11'inci Sınıflar için ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.