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Haberler Fotohaber MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 23:38

MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama takvimi için geri sayım başladı. Bakan Yusuf Tekin'in aktardıklarına göre beklenmeye başlayan tarihlere ek öğretmen branş ve kontenjan dağılımı da sorgulanıyor. Milyonlarca aday, oluşan takvim neticesinde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, son gelişmeler...

MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

MEB öğretmen atama takvimi 2024 hakkında açıklama yapan Bakan Tekin konuyla ilgili son gelişmeleri aktarıyor. KPSS puanları ile tercihlerini yapacak adaylar ardından yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmalar hız kazandı. Peki; yeni öğretmen ataması ne zaman?

MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2024?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan MEB bakanı Yusuf Tekin, şu sözleri kaydetti:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

2024 yılında yapılacak öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı ile gündeme geliyor. Ancak kadro dağılımı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen atama takviminde sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Öğretmen atama tarihleri henüz belli olmadı. Bakan Tekin'in aktardığında göre takvim için geri sayım başladı.

Konuyla ilgili son dakika haberleri takip ediliyor.

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