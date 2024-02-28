Giriş Tarihi: 28.02.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
23:38
MEB öğretmen atama takvimi 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama takvimi için geri sayım başladı. Bakan Yusuf Tekin'in aktardıklarına göre beklenmeye başlayan tarihlere ek öğretmen branş ve kontenjan dağılımı da sorgulanıyor. Milyonlarca aday, oluşan takvim neticesinde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, son gelişmeler...