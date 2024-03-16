Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
09:47
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?
Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi gündemde. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını da söyledi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen atama ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?