Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:47

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi gündemde. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını da söyledi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen atama ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen atamaları gündemde! Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanlar için yapılacak olan öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvimle başlayacak. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan bakan, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söyledi. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

AYRINTILAR TAKVİMLE BELLİ OLACAK

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA SORGULAMA 2024

Öğretmen atama başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımının mart ayında ilan edilmesi bekleniyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ GÜNDEMDE! 45 bin atma yapılmıştı.. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA