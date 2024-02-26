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Haberler Fotohaber MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 08:13

MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmiş ve önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığının vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını açıklamıştı. 2023 KPSS sonuçlarıyla başvuruda bulunacak öğretmen adaylarının gözü kulağı Milli Eğitim'den gelecek olan duyuruya çevrilirken başvuruda bulunacak öğretmen adayları atama takvimiyle birlikte kadro ve branş dağılımlarıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki; öğretmen atamaları ne zaman? 2024 Öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? İşte yanıtı.

MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. 2023 KPSS puanıyla atanmak için gün sayan adaylar branş kontenjanları ve bölümlerin taban puanları için araştırma yapıyor. Bakan Tekin'den geçtiğimiz günlerde "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demişti. Bugün on binlerce öğretmenin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması beklenilen Kabine Toplantısı'nda. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GEÇTİĞİMİZ YIL 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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