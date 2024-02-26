Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
08:13
MEB Öğretmen atama tarihleri 2024: Sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmiş ve önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığının vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını açıklamıştı. 2023 KPSS sonuçlarıyla başvuruda bulunacak öğretmen adaylarının gözü kulağı Milli Eğitim'den gelecek olan duyuruya çevrilirken başvuruda bulunacak öğretmen adayları atama takvimiyle birlikte kadro ve branş dağılımlarıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki; öğretmen atamaları ne zaman? 2024 Öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? İşte yanıtı.