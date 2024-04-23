Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
06:20
MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şube müdürü yer değiştirme başvuru kılavuzu yayınlandı. MEBBİS ortamında gerçekleştirilecek olan başvurularda öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabilecek. Peki MEB Şube müdürü yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte MEB yer değiştirme kılavuz bilgileri...