MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

Atamaların yapılması ve sonuçlanması ise 12 Haziran tarihinde olacak.

İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ise 1 - 5 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atamalar ve sonuç ilanı ise 10 Temmuz'da yapılacak.