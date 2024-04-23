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Haberler Fotohaber MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 06:20

MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şube müdürü yer değiştirme başvuru kılavuzu yayınlandı. MEBBİS ortamında gerçekleştirilecek olan başvurularda öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabilecek. Peki MEB Şube müdürü yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte MEB yer değiştirme kılavuz bilgileri...

MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

Şube müdürleri yer değiştirme süreci için başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre yer değiştirme tercih işlemleri için geri sayım başladı. İşte, MEB şube müdürleri yer değiştirme tarihleri...

MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Şube müdürleri yer değiştirme kılavuzu yayımlandı. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 3 Haziran - 7 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

Atamaların yapılması ve sonuçlanması ise 12 Haziran tarihinde olacak.
İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ise 1 - 5 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atamalar ve sonuç ilanı ise 10 Temmuz'da yapılacak.

MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecektir.

MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2024 | MEB şube müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl ve nerede yapılır?

MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU KILAVUZU

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