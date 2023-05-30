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Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:54

Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. döneme hazırlanıyor. 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ile birlikte 5 yıl boyunca halkı temsil edecek 600 milletvekili belirlendi. Ak Parti, CHP, İyi Parti, MHP ve diğer partilerden seçilen milletvekilleri yemin töreni sonrası görevlerine başlayacaklar. Kayıtlar bu sırada devam ederken vatandaşlar Meclis ne zaman açılacak 2023 sorularına yanıt aramakta. Meclis açılış tarihi ile birlikte halkın sorunları tekrardan çözülmeye başlanacak. Peki, TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak? Meclis ne zaman açılıyor, ayın kaçında? İşte konu hakkında detaylar

Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

Meclis ne zaman açılacak, çalışmaya ne zaman başlayacak gibi sorular yanıt arıyor. Milletvekili seçilenler kayıtlarını yaptırmaya devam ederken, 28. Dönem milletvekilleri yakında yemin edip görevlerine başlayacaklar. Peki, TBMM ne zaman açılıyor? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında detaylar.

Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından kesin olarak açıklanmasından 3 gün sonra açılacak.

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Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

MİLLETVEKİLLERİ KAYITLARINI YAPTIRIYOR

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemleri için Meclis'e gelen MHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

28. Dönemin hayırlı olmasını dileyen Bülbül, seçimin sonucunun Türkiye'ye iyi geleceğini, hayırlar getireceğini söyledi.

TBMM'de 28. Dönemde milletin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmayacak çok önemli, Türkiye'ye faydalı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Bülbül, "İnşallah huzurlu ve verimli bir çalışma dönemi olur. İstikrarın, güvenin hakim olacağı bir ülke atmosferi içerisinde inşallah her şey daha güzel olur." ifadesini kullandı. Bülbül, yeni anayasa çalışmalarının bu dönemde gündemde olacağına dikkati çekti.

Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

Türkiye'nin terörle mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğini anlatan Bülbül, "15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan terörü kaynağında bitirme iradesi ve bu noktada kazanılan mesafe inşallah daha önemli adımlarla, çok daha önemli bir noktaya gelecek." dedi.

Terör örgütlerinin "Cumhur İttifakı devam ederse biz biteceğiz" ifadesini kullandığını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

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