Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

28. Dönemin hayırlı olmasını dileyen Bülbül, seçimin sonucunun Türkiye'ye iyi geleceğini, hayırlar getireceğini söyledi.

TBMM'de 28. Dönemde milletin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmayacak çok önemli, Türkiye'ye faydalı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Bülbül, "İnşallah huzurlu ve verimli bir çalışma dönemi olur. İstikrarın, güvenin hakim olacağı bir ülke atmosferi içerisinde inşallah her şey daha güzel olur." ifadesini kullandı. Bülbül, yeni anayasa çalışmalarının bu dönemde gündemde olacağına dikkati çekti.