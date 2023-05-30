Meclis ne zaman açılacak 2023? Seçimler sonrası TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. döneme hazırlanıyor. 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ile birlikte 5 yıl boyunca halkı temsil edecek 600 milletvekili belirlendi. Ak Parti, CHP, İyi Parti, MHP ve diğer partilerden seçilen milletvekilleri yemin töreni sonrası görevlerine başlayacaklar. Kayıtlar bu sırada devam ederken vatandaşlar Meclis ne zaman açılacak 2023 sorularına yanıt aramakta. Meclis açılış tarihi ile birlikte halkın sorunları tekrardan çözülmeye başlanacak. Peki, TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak? Meclis ne zaman açılıyor, ayın kaçında? İşte konu hakkında detaylar