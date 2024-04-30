Giriş Tarihi: 30.04.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
19:51
Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki
TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm gündemde. Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Tarihin akışını değiştiren büyük lider Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferi üzerine ilerleyen dizi heyecan dolu hikayesiyle ekranlara geliyor. İzlemek isteyenler için Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle!