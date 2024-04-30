Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Karaman üzerine sefere çıkan Mehmed, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı Evrenesoğlu Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmed'i haremden alıp tahtta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmed'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmed'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmed'i Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır.