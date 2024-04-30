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Haberler Fotohaber Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki
Giriş Tarihi: 30.04.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 19:51

Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm gündemde. Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Tarihin akışını değiştiren büyük lider Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferi üzerine ilerleyen dizi heyecan dolu hikayesiyle ekranlara geliyor. İzlemek isteyenler için Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle!

Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

Mehmed: Fetihler Sultanı başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesi ile bu akşam ekrana geliyor. Tanıtım fragmanlarının yayınlanmasıyla, Konstantinos, büyük bir merakla Mehmed'den gelecek cevabı bekleyecek. Mehmed bu teklifi kabul edecek mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm ile yanıt bulacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM İZLE!

30 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

https://www.youtube.com/@mehmedfetihlersultani

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Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Karaman üzerine sefere çıkan Mehmed, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı Evrenesoğlu Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmed'i haremden alıp tahtta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmed'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmed'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmed'i Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır.

Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

Ancak Gülşah onun için büyük bir engeldir. Halime aşıp hedefine ulaşabilecek mi, yoksa makus talihine boyun mu bükecek? Konstantinos ise tehlikeli ama sonunda kazançlı çıkabileceği bir teklifi kabul eder, seferdeki Mehmed'e bir elçi göndererek Orhan'ın tahsisatın arttırılmasını ister.

Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı 9. Bölüm izle linki

Böylece Orhan'ın harcamalarını diline dolayanları da sakinleştirebilecektir. Konstantinos, büyük bir merakla Mehmed'den gelecek cevabı bekleyecek. Mehmed bu teklifi kabul edecek mi? Kurtçu, Çandarlı'dan aldığı emirle sefer dönüşü Mehmed'in önünü kesecek ve Mehmed'e kılıçların altından geçmeyi teklif edecek. Mehmed yeniçerilerle vuruşmayı göze alıp bu teklifi reddedecek mi, yoksa kılıçların altından geçerek Çandarlı ve Kurtçu'nun planını bozacak mı?

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