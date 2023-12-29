MEKKE’NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:33
Müslümanlar için büyük önem arz eden Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Mekke'nin Fethi İslam peygamberi Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşlilerin elindeki Mekke'yi fethetmesidir. Bu fetih, İslam tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Bu önemli tarihin yıldönümünde Müslüman alemi Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile bu zaferi kutluyor. İşte, Mekk'nin Fethi mesajları...