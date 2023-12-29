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Haberler Fotohaber MEKKE'NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:33

MEKKE'NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri!

Müslümanlar için büyük önem arz eden Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Mekke'nin Fethi İslam peygamberi Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşlilerin elindeki Mekke'yi fethetmesidir. Bu fetih, İslam tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Bu önemli tarihin yıldönümünde Müslüman alemi Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile bu zaferi kutluyor. İşte, Mekk'nin Fethi mesajları...

MEKKE’NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri!

Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır. Müslümanlar için önemli olan bu özel gün Mekke2nin Fethi mesajları ve sözleri ile kutlanıyor. İşte, 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke'nin Fethi mesajları!

MEKKE’NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri!

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam tarihi için son derece mühim olan bu olay; Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile önem kazanıyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları ve sözleri!

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

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MEKKE’NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri!

MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

MEKKE’NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri!

IMekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

MEKKE’NİN FETHİ mesajları || 2023 Resimli, dualı, ayet ve hadisli Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri!

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

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