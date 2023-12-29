Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:13
Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?
Mekke'nin fethi tarihi ve önemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan Mekke'nin fethi, Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılışını hızlandırmıştır. Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin hangi tarihe denk geldiği İslam alemi tarafından merak ediliyor. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün gerçekleşti? Mekke'nin fethinin bu yıl kaçıncı yılı, Hicri yılbaşı ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler…