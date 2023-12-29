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Haberler Fotohaber Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:13

Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke'nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?

Mekke'nin fethi tarihi ve önemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan Mekke'nin fethi, Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılışını hızlandırmıştır. Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin hangi tarihe denk geldiği İslam alemi tarafından merak ediliyor. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün gerçekleşti? Mekke'nin fethinin bu yıl kaçıncı yılı, Hicri yılbaşı ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

Mekke’nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke’nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?

Mekke'nin fethi ne zaman sorusu yanıt arıyor. İslamiyet'in ilk savaşlarından olan ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan fetih, 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl boyunca süren savaşların sonunu getirmiştir. Yılın son günlerine girilmesiyle birlikte Hicri takvimde Mekke'nin fethinin ne zaman olduğu, bu tarihin Miladi takvime uyarlanınca ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Hicri yılbaşı tarihi için de araştırmalar başladı. Peki Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte Mekke'nin fethi tarihi ve önemi…

Mekke’nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke’nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN OLDU?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Peygamber Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesidir.

Bu fetih, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Fetih, Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını da hızlandırmıştır.

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Mekke’nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke’nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?

MEKKE'NİN FETHİ NEDENLERİ

Bir süre önce Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Benî Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı bir biçimde, Müslümanların himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.

İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Benî Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi hâlde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve savaşa hazırlanacaklarını haber verdiler.

Mekke’nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke’nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?

MEKKE'NİN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Muhammed'in ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.

Mekke’nin fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke’nin fethi hangi yılda oldu, önemi ne?
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