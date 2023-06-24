Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:58
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
11:04
Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!
Memur zammı 2023 Temmuz son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak yeni askeri ücret Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Altı aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur zammı belli olacak. Öğretmen, polis, doktor hemşire gibi çeşitli mesleklerde çalışan memurlar "Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Toplu sözleşme zammı ve refah payı sonrası netlik kazanacak temmuz memur ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte, yanıtı…