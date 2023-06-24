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Haberler Fotohaber Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:04

Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak yeni askeri ücret Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Altı aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur zammı belli olacak. Öğretmen, polis, doktor hemşire gibi çeşitli mesleklerde çalışan memurlar "Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Toplu sözleşme zammı ve refah payı sonrası netlik kazanacak temmuz memur ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte, yanıtı…

Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!

Memur zammı Temmuz 2023 son dakika haberleri sabah.com.tr üzerinden anbean takip ediliyor. Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklana asgari ücret ara zammı 10 bin 402 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücrete uygulanan %34'lük temmuz maaş zammı, 6 aylık enflasyon verileri memur ve emekli zammı üzerinde etkili olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak temmuz memur zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak soruları yanıt arıyor. Peki, temmuz zammı ile memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…

Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

Memur Temmuz zammı 2023 son dakika || Meslek meslek memur maaşları ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, Vedat Işıkhan açıklaması!

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

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