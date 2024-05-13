Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
14:54
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Temmuz’da en düşük Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslekler hesaplama tablosu
Memur zammı 2024 son dakika araştırmaları başladı. 6 ayda bir zam alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yılın ikinci yarısındaki maaşlarının belirlenmesine sayılı günler kala Temmuz memur zammı için bekleyiş sürüyor. 4 aylık enflasyona göre oran belli olurken. Net oran için 6 aylık veriler bekleniyor. Mesleklerin zamlı hesaplama tablosu yayınlandı. Temmuz'da en düşük Memur maaşı ne kadar olacak? İşte mesleklerin hesaplama tablosu