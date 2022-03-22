Menfaat Sözleri: Menfaatçi Dostlara ve Çıkarcı İnsanlara Söylenecek En Ağır Menfaat ile İlgili Sözler ve Mesajlar

İnsanoğlunu hayatta en çok yoran ve üzen durumların başında etrafındaki menfaatçi kişiler geliyor. Çoğu zaman büyük bir çıkara dayanan bu tarz dostluklar hemen fark edilmeyebilir. Fark edildiğinde ise genellikle geç olur. Sizler de hayatlarınızdaki bu tarz kişilere aleni bir şekilde söylemlerde bulunmak yerine sosyal ağlardan gizli mesajlar vermek isterseniz birbirinden farklı menfaat ile ilgili sözler kullanabilirsiniz. İşte çıkarcı insanlara ve menfaatçi dostlara söylenecek en ağır menfaat sözleri ve mesajları