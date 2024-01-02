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Haberler Fotohaber METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 19:10

METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük olarak yapılan hava durumu tahminleri merak konusu olarak 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı? şeklinde araştırılıyor. Güncel Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?

Güncel Meteoroloji hava durumu raporları merak edilerek 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU - 2-3 OCAK

Güncel 2-3 Ocak hava durumu verileri ve tüm detaylar şöyle;

METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU | Meteoroloji ile 2-3 Ocak hava nasıl olacak, yağış var mı?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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