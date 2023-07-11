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Haberler Fotohaber Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 13:38

Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava durumu ve aşırı sıcak hava uyarısı geldi. Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar sele dönüşürken Ege ve Akdeniz'de kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor. 11 Temmuz bugün için Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl, sıcaklıklar artacak mı?

Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

Ankara, İzmir, İstanbul'da hava sıcaklıkları her geçen artıyor. Yaz mevsimi sürecinde bazı bölgeler sele teslim olurken bazı bölgelerde sıcak hava hakim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. İşte 11 Temmuz 2023 hava durumu raporu

Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İstanbul çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin iç kesimleri, Sinop, Tokat, Muş, Bitlis'in kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, akşam saatlerinden itibaren Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Erzurum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?
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