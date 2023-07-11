Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İstanbul çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin iç kesimleri, Sinop, Tokat, Muş, Bitlis'in kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, akşam saatlerinden itibaren Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Erzurum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.