Meteoroloji’den hava durumu ve aşırı sıcak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu