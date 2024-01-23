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Haberler Fotohaber Methuselah (zombi virüsü) nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:33

Methuselah (zombi virüsü) nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

Bilim insanları, insanlığı yeni bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Fransa'nın Aix-Marseille Üniversitesi'nden genetik profesörü Jean-Michel Claverie Kuzey Kutbu'ndaki Permafrost'tan alınan örnekleri test etti ve donmuş toprakların içindeki "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikrop ve bakterilerinin yeni bir salgın tehdidi yaratabileceğini duyurdu. Peki; zombi virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Zombi virüsü kaç yılında çıktı? İşte, detaylar…

Methuselah zombi virüsü nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

Kimi bakterilerin ne kadar tehlikeli olduğunu ve yıllar sonra ölümcül vakalara neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Küresel ısınma on binlerce yıl öncesine ait bakteri ve virüslerin yeniden canlanmasına sebep oluyor. Son olarak "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikrop ve bakterilerinin yeni bir salgın tehdidi olarak ortaya çıktı. Peki; Methuselah ne demek? zombi virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Methuselah zombi virüsü nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

Küresel ısınma on binlerce yıl öncesine ait bakteri ve virüslerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bilim insanları Sibirya'daki buzullara hapsolmuş mikropların yeni ve çok daha ölümcül bir salgını tetikleyebileceğini ortaya çıkardı.

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Methuselah zombi virüsü nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

Fransa'nın Aix-Marseille Üniversitesi'nden genetik profesörü Jean-Michel Claverie Kuzey Kutbu'ndaki Permafrost'tan alınan örnekleri test etti ve donmuş toprakların içindekilerin hala bulaşıcı olduğunu keşfetti.

Methuselah zombi virüsü nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

Bilim insanları, "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikroplarının bilim insanları tarafından izole edildiği belirtilirken bilim insanları kutuplardaki incelemeleri daha da yakından izlemeye karar verdiklerini duyurdu.

Methuselah zombi virüsü nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

'Zombi virüsler' olarak da bilinen 'Methuselah mikropları' kuzey yarımkürenin yaklaşık yüzde 20'sini kaplayan donmuş topraklarda on binlerce yıl canlı kalabiliyor.

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