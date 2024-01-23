Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
16:33
Methuselah (zombi virüsü) nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?
Bilim insanları, insanlığı yeni bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Fransa'nın Aix-Marseille Üniversitesi'nden genetik profesörü Jean-Michel Claverie Kuzey Kutbu'ndaki Permafrost'tan alınan örnekleri test etti ve donmuş toprakların içindeki "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikrop ve bakterilerinin yeni bir salgın tehdidi yaratabileceğini duyurdu. Peki; zombi virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Zombi virüsü kaç yılında çıktı? İşte, detaylar…