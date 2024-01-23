Methuselah (zombi virüsü) nedir, belirtileri neler? Zombi virüsü kaç yılında çıktı, bulaşıcı mı?

Kimi bakterilerin ne kadar tehlikeli olduğunu ve yıllar sonra ölümcül vakalara neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Küresel ısınma on binlerce yıl öncesine ait bakteri ve virüslerin yeniden canlanmasına sebep oluyor. Son olarak "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikrop ve bakterilerinin yeni bir salgın tehdidi olarak ortaya çıktı. Peki; Methuselah ne demek? zombi virüsü nedir, belirtileri nelerdir?