Giriş Tarihi: 03.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 17:03

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları kim?

MHP milletvekili adayları tam liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Nisan'da YSK'ya adaylarını bildiren Milliyetçi Hareket Partisi, adaylarını ilk bildiren parti olmuş oldu. MHP milletvekili adayları isimleri 2023, 81 il için araştırılmakta. Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, kendi logosu ve ismiyle seçimlere girdi. Bu noktada MHP milletvekili adayları kim oldu sorusu yanıt aramakta. Özellikle Ankara 1 ve 2. bölge; İstanbul 1. 2. ve 3. Bölge ile İzmir 1 ve 2. bölgelerdeki mv adayları araştırılmakta. İşte MHP milletvekili adayları 2023 tam liste