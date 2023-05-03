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Haberler Fotohaber MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları kim?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 17:03

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları kim?

MHP milletvekili adayları tam liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Nisan'da YSK'ya adaylarını bildiren Milliyetçi Hareket Partisi, adaylarını ilk bildiren parti olmuş oldu. MHP milletvekili adayları isimleri 2023, 81 il için araştırılmakta. Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, kendi logosu ve ismiyle seçimlere girdi. Bu noktada MHP milletvekili adayları kim oldu sorusu yanıt aramakta. Özellikle Ankara 1 ve 2. bölge; İstanbul 1. 2. ve 3. Bölge ile İzmir 1 ve 2. bölgelerdeki mv adayları araştırılmakta. İşte MHP milletvekili adayları 2023 tam liste

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE İL İL: 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları isimleri

İl il MHP milletvekili aday listesi 2023, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28. dönem MHP milletvekili adayları isimleri seçime 10 gün kala vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmakta. 2018 seçimlerinde 49 milletvekili çıkaran Milliyetçi Hareket Partisi 81 ilde aday çıkardığını YSK'ya bildirdi. 4 Mayıs'ta yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda 28. Dönem Milletvekilleri de seçilecek. İşte MHP milletvekili adayları tam liste 2023

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE İL İL: 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları isimleri

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE

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MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE İL İL: 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları isimleri
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MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE İL İL: 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları isimleri
MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE İL İL: 28. Dönem Ankara, İzmir ve İstanbul MHP milletvekili adayları isimleri
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