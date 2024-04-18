Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?

23 Nisan'a özel Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Büyük ikramiye tutarı 80 Milyon TL olarak açıklandı. Milyonlarca oyunsever heyecanla çekiliş hakkında detayları araştırıyor. Peki, Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?