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Haberler Fotohaber Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:09

Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi için heyecan dorukta. 23 Nisan'da gerçekleşecek olan çekiliş için geri sayım başlarken, bir yandan da büyük ikramiye hakkında detaylar merak ediliyor. 80 Milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye ne zaman, saat kaçta çekilecek merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte, detaylar!

Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?

23 Nisan'a özel Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Büyük ikramiye tutarı 80 Milyon TL olarak açıklandı. Milyonlarca oyunsever heyecanla çekiliş hakkında detayları araştırıyor. Peki, Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango 23 Nisan biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak.

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Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?

23 NİSAN BİLETLERİ NEREDEN NASIL ALINIR?

Oyunseverler, 23 Nisan biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

23 Nisan Salı, saat 17.30'da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.

Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?
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