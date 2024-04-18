Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
14:09
Milli Piyango 23 Nisan özel 80 milyon TL ikramiye veriyor! 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları kaç TL?
Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi için heyecan dorukta. 23 Nisan'da gerçekleşecek olan çekiliş için geri sayım başlarken, bir yandan da büyük ikramiye hakkında detaylar merak ediliyor. 80 Milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye ne zaman, saat kaçta çekilecek merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte, detaylar!