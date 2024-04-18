Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:07
Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? 23 Nisan özel büyük ikramiye 80 milyon TL
Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi için heyecan dorukta. 23 Nisan'da gerçekleşecek olan çekiliş için geri sayım başlarken, bir yandan da büyük ikramiye hakkında detaylar merak ediliyor. 80 Milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye ne zaman, saat kaçta çekilecek merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte, detaylar!