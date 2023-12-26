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Haberler Fotohaber Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta
Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:14

Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak. 18:30'da noter huzurunda başlayacak olan çekilişin 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Milli Piyango sonuçları ise sıralı tam liste halinde sabah.com.tr'nin Milli Piyango sorgulama sayfasında yer alacak. Milli Piyango sonuçları açıklandıktan hemen sonra kazandıran numaraları tek tek inceleyebilir ya da Milli Piyango sorgulama yaparak biletinize çıkan ikramiyeyi kolayca öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hakkında tüm ayrıntılar;

Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyeye sahip olma hayalleri kuranlar biletlerini aldı ve tarihi günü beklemeye başladı. 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak olan çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr'nin Milli Piyango sorgulama sayfasında yer alacak. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste 2024 ile ikramiye kazandıran numaralar tek tek belli olacak. MPİ Milli Piyango sorgulama 2024 işlemini yaparak ise biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını anında görebileceksiniz.

Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Dev çekilişin 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacağı duyuruldu. Gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenen çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla son bulacak.

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Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango Sorgulama Ekranı İle Yılbaşı Çekiliş Sonucu Nasıl Öğrenilir?

2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak. Bu listeye ek olarak, sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden biletinizdeki numaraları girerek biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango Sonuçları Canlı İzle

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin millipiyangoonline.com'dan canlı olarak izlenmesi bekleniyor. Milli Piyango canlı izlemek için tıklayınız.

Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango Amorti Nasıl Bakılır?

Milli Piyango çekilişinde biletin son rakamları amorti rakamıdır. Çekilişin sonunda 2 tane amorti rakamı çekilir. Eğer bu rakamlardan biri sizin biletinizin son rakamıysa biletinize amorti çıkmış olur. Canlı yayını kaçırdıysanız ve amorti rakamlarını bilmiyorsanız Milli Piyango sorgulama ekranında bilet numarası kısmına biletinizdeki rakamları yazarak "sorgula" butonuna tıklayabilirsiniz.

Milli Piyango 2024 Büyük İkramiye Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL! 2024 yılbaşı çekilişinde toplar, tamamı dağıtım garantili 400 milyon TL için dönecek… Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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