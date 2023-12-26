Milli Piyango sorgulama! 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste Sabah’ta

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak. 18:30'da noter huzurunda başlayacak olan çekilişin 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Milli Piyango sonuçları ise sıralı tam liste halinde sabah.com.tr'nin Milli Piyango sorgulama sayfasında yer alacak. Milli Piyango sonuçları açıklandıktan hemen sonra kazandıran numaraları tek tek inceleyebilir ya da Milli Piyango sorgulama yaparak biletinize çıkan ikramiyeyi kolayca öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hakkında tüm ayrıntılar;