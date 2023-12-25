Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:54

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla yalnızca 6 gün kala Milli Piyango bilet fiyatları için araştırmalar yapılmaya başladı. 31 aralık gecesi yapılacak Milli Piyango çekilişi sonucunda talihli kişi büyük ikramiyeyi kazanacak. Yeni yılda zengin olmak isteyenler için bu yılki çekiliş büyük önem taşıyor çünkü bu yıl büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu yılın şanslısı olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? araştırmalarını yapıyor. İşte detaylar