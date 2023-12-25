Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:54

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla yalnızca 6 gün kala Milli Piyango bilet fiyatları için araştırmalar yapılmaya başladı. 31 aralık gecesi yapılacak Milli Piyango çekilişi sonucunda talihli kişi büyük ikramiyeyi kazanacak. Yeni yılda zengin olmak isteyenler için bu yılki çekiliş büyük önem taşıyor çünkü bu yıl büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu yılın şanslısı olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? araştırmalarını yapıyor. İşte detaylar

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

Yılbaşı gecesinin en özel anlarından biri olan büyük ikramiye çekilişi bu yıl da heyecan yaratmaya devam ediyor. Bu sene de 31 Aralık gecesi yeni yıl için geri sayım başlayacak ve büyük talihli belli olacak. Artık sayılı günlerin kaldığı çekiliş öncesi bilet alacakların aklındaki soru "Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar?" oldu. 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango bilet fiyatları listesi

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Yılbaşı gecesi 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin ya da sahiplerinin aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları:

Tam 400 TL

Yarım 200 TL

Çeyrek bilet 100 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dâhil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU! 31 Aralık milli piyango çekilişinde çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA