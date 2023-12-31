Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:35
Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı
Milli Piyango yılbaşı çekiliş için sayılı saatler kaldı. 400 milyon büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş için bilet satın alanların heyecanı devam ediyor. Milli Piyango büyük ikramiye rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Çekiliş öncesinde biletlerini alanlar bu akşam ekrana kilitlenecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı