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Haberler Fotohaber Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:35

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

Milli Piyango yılbaşı çekiliş için sayılı saatler kaldı. 400 milyon büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş için bilet satın alanların heyecanı devam ediyor. Milli Piyango büyük ikramiye rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Çekiliş öncesinde biletlerini alanlar bu akşam ekrana kilitlenecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

Milli Piyango çekilişinin başlamasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanan detayların ardından saatler sonra gerçekleşecek çekiliş bekleniyor. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler çekiliş ekranının başında yerlerini alacak. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

31 Aralık yılbaşı çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı SABAH'ta yer alacak.

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Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Zengin olma hayalleriyle bilet satın alanların merakla beklediği Milli Piyangoda büyük ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 400 milyon TL olacağı duyuruldu.

Toplamda ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ ÇEYREK – YARIM

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL olarak duyuruldu. İkramiye tam bilet sahibi birine çıkması halinde bir kişi 400 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yarım ve çeyrek bilet kaç TL veriyor? İşte 2024 Milli Piyango büyük ikramiye miktarı
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