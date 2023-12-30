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Haberler Fotohaber Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:57

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yayın saati ve kanalıyla merak ediliyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran binlerce kişi başlayacak çekilişi yakından takip etmek istiyor. Biletlerin çoğunun satıldığı Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Şanslı numaralar 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin canlı takip edeceği çekiliş ile belli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 400 milyon TL'lik dev ikramiye sahibini bulmaya hazırlanıyor. Zengin olma hayalleriyle bilet satın alan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu merak edilen konu şanslı rakamların da açıklanacağı canlı çekilişin nereden yayınlanacağı oldu. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekiliş saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2024 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2024 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık Cumartesi günü Milli Piyango sorgulama 2024 yılbaşı çekilişi şüphesiz en çok merak edilen konuların başında yerini alacak.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine bu adreste yer alacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati
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