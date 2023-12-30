Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:57
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yayın saati ve kanalıyla merak ediliyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran binlerce kişi başlayacak çekilişi yakından takip etmek istiyor. Biletlerin çoğunun satıldığı Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Şanslı numaralar 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin canlı takip edeceği çekiliş ile belli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.