Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yılbaşı çekiliş saati

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 400 milyon TL'lik dev ikramiye sahibini bulmaya hazırlanıyor. Zengin olma hayalleriyle bilet satın alan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu merak edilen konu şanslı rakamların da açıklanacağı canlı çekilişin nereden yayınlanacağı oldu. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekiliş saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar