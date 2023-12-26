Milli Piyango'da amorti ne demek, nasıl belirlenir? Amorti ikramiyesi ne kadar kazandırır, hangi bilete kaç TL ikramiye verir?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi amorti anlamı nedir araştırmaları gündeme geldi. 31 Aralık 2023 akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım resmen başladı. Noter huzurunda düzenlenecek olan çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. Yılbaşı çekilişinde şansını denemek için bilet alan vatandaşlar amorti nedir, ne anlama gelir sorguluyor. Peki, Milli Piyango'da amorti nasıl belirlenir? Amorti sayıları kaç tane, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor? İşte, yanıtı…