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Haberler Fotohaber Milli Piyango'da amorti ne demek, nasıl belirlenir? Amorti ikramiyesi ne kadar kazandırır, hangi bilete kaç TL ikramiye verir?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:00

Milli Piyango'da amorti ne demek, nasıl belirlenir? Amorti ikramiyesi ne kadar kazandırır, hangi bilete kaç TL ikramiye verir?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi amorti anlamı nedir araştırmaları gündeme geldi. 31 Aralık 2023 akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım resmen başladı. Noter huzurunda düzenlenecek olan çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. Yılbaşı çekilişinde şansını denemek için bilet alan vatandaşlar amorti nedir, ne anlama gelir sorguluyor. Peki, Milli Piyango'da amorti nasıl belirlenir? Amorti sayıları kaç tane, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor? İşte, yanıtı…

Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirleniyor? Amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi için 31 Aralık 2023 Pazar günü büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Milli Piyango çekilişlerinde en düşük ikramiye amorti olarak biliniyor. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet ile şansını denemek isteyen vatandaşlar çekiliş öncesi "Amorti nedir, ne anlama gelir?" merak ediyor. Peki, Milli Piyango amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL?Amorti sayıları kaç tane, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor? İşte, detaylar…

Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirleniyor? Amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor?

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

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Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirleniyor? Amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango biletinize amorti çıkması halinde bileti ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

Bu yıl çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL ve tam bilet 400 TL olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 400, 200 veya 100 TL amorti ikramiyesi kazanacak

Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirleniyor? Amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirleniyor? Amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor?

AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.

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