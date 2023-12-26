Milli Piyango'da amorti ne demek, nasıl belirlenir? Amorti ikramiyesi ne kadar kazandırır, hangi bilete kaç TL ikramiye verir?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi için 31 Aralık 2023 Pazar günü büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Milli Piyango çekilişlerinde en düşük ikramiye amorti olarak biliniyor. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet ile şansını denemek isteyen vatandaşlar çekiliş öncesi "Amorti nedir, ne anlama gelir?" merak ediyor. Peki, Milli Piyango amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL?Amorti sayıları kaç tane, hangi bilete ne kadar ikramiye veriyor? İşte, detaylar…