Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:49
MİRAÇ KANDİLİ DUASI (Arapça-Türkçe okunuşu)🤲 Miraç Kandili gecesi hangi dualar ve sureler okunur?
Miraç Kandili duası ve sureleri nedir bu anlamlı gece öncesinde yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselmesini ifade eden, Recep ayının 27. gecesinde Müslüman âleminde dualarla ve ibadetlerle karşılanacak. Peki, Miraç Kandili gecesi hangi dualar ve sureler okunur? İşte, Arapça-Türkçe okunuşu ile Miraç Kandili duası!