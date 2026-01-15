Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili'nde süte hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 17:43

MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili'nde süte hangi dualar okunur?

Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler ve uygulamalar, bu mübarek gecenin anlam ve önemini idrak etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kandil gecesinde süt içilmesi ve süte dua okunması geleneğinin nedenleri merak edilirken, hangi duaların okunacağı ve bu uygulamanın nasıl yapılacağına dair bilgiler gündeme geliyor. Peki, Miraç Kandil'inde süt neden içilir, hangi dualar okunur?

  • ABONE OL
MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili’nde süte hangi dualar okunur?

İslam dünyasında büyük manevi anlam taşıyan Miraç Kandili'nde, okunan dualar ve yapılan ibadetlerin yanı sıra bazı geleneksel uygulamalar da dikkat çekiyor. Özellikle kandil gecesinde süt içilmesinin anlamı ve süte hangi duaların okunacağı konusu, bu ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili’nde süte hangi dualar okunur?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Miraç Kandili'nde süte dua okunması, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Miraç gecesinde kendisine süt ikram edilmesi ve sütü tercih etmesi ile ilişkilendirilen rivayetlere dayandırılır. Bu nedenle süt;

  • Fıtrat,
  • Temizlik,
  • Doğallık sembolü olarak kabul edilir.

Bu uygulama, dini bir zorunluluk değil, tamamen gönüllü ve niyete dayalı bir ibadettir. Süte dua okunmasının sevabı, okunan dua ve yapılan niyetle ilişkilendirilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili’nde süte hangi dualar okunur?

MİRAÇ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Miraç Gecesi süte okunacak dualar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi dini kaynaklarda kesin bir uygulama veya zorunluluk bulunmamaktadır. Süte dua okunması, İslam'da farz ya da sünnet olarak yer almaz. Ancak toplumda manevi niyet ve bereket amacıyla uygulanan bir gelenek olarak bilinmektedir. Resmi olmayan kaynaklarda ve halk arasında yaygın olarak okunduğu ifade edilen dualar ve sureler şunlardır:

  • 1 defa Yasin-i Şerif
  • 3 defa Fatiha Suresi
  • 3 defa Âmenerrasûlü
  • 21 defa Ettehiyyatü (Tahiyyat duası)

Bu dualar okunurken asıl önemli olan, kalpten niyet edilmesi ve samimi bir şekilde dua edilmesidir. Okunan dualar, şifa, bereket ve manevi arınma niyetiyle yapılır.

MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili’nde süte hangi dualar okunur?

MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Miraç Gecesi süt ne zaman içilir sorusuna dair kesin bir saat veya zamanla ilgili sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak kandil gecelerinde ibadetlerin genellikle yatsı namazından sonra yapıldığı dikkate alındığında, sütün de bu zaman diliminde içilmesi tercih edilmektedir.

Genel uygulamaya göre:

  • Yatsı namazı kılındıktan sonra
  • Kandil namazları ve dualar eda edildikten sonra
  • Yatmadan önce süt içilebilir.
MİRAÇ KANDİLİ SÜTE OKUNACAK DUALAR: Miraç Kandili’nde süte hangi dualar okunur?

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇMEK SEVAP MI?

Süt içmenin tek başına özel bir sevabı olduğuna dair kesin bir dini hüküm yoktur. Ancak Miraç gecesinde dua ederek, niyetle ve ibadet bilinciyle yapılan her güzel davranışın sevap kazandıracağı ifade edilir.

Bu nedenle Miraç Gecesi:

  • Süt içmek,
  • Dua etmek,
  • Kur'an okumak,
  • Namaz kılmak bir bütün olarak değerlendirildiğinde manevi kazanç açısından kıymetlidir.