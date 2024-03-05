Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Yatırımcılar tarafından halka arzına yoğun bir katılım sağlandı. Üç gün süren talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, MOGAN Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?