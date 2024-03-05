Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:08
Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Mogan Enerji A.Ş.'nin SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Sonuçların açıklandı. Yatırımcılar tarafından Mogan Enerji borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Mogan Enerji, halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL, halka arz açıklık oranı 8,61% olarak belirlendi. Peki, MOGAN halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte detaylar