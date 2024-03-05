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Haberler Fotohaber Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:08

Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Mogan Enerji A.Ş.'nin SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Sonuçların açıklandı. Yatırımcılar tarafından Mogan Enerji borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Mogan Enerji, halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL, halka arz açıklık oranı 8,61% olarak belirlendi. Peki, MOGAN halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte detaylar

Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Yatırımcılar tarafından halka arzına yoğun bir katılım sağlandı. Üç gün süren talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, MOGAN Halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde toplandı. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıktı. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı ve şirketin bireysel yatırımcılara dağıttığı lot miktarı 60 oldu.

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Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,47 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 13,77 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,93 katı talep toplanmış oldu.

Halka arz sonucunda, toplamda 3.646.386 başvuruya göre payların 3.502.171 adedi yurt içi Bireysel yatırımcılara, 212 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara olmak üzere, toplam 3.502.383 yatırımcının talebi karşılanarak dağıtım yapıldı. Bireysel yatırımcılara kişi başı ortalama 60 lot (679 TL) pay dağıtımı gerçekleşti.

Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

MOGAN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Mogan Enerji borsa işlem tarihi belli oldu. Şirket, "MOGAN" koduyla 7 Mart Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Mogan Enerji borsa işlem tarihleri belli oldu! Mogan borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

MOGAN ENERJİ A.Ş.

Şirketin sitesine göre Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., 2 Ocak 1980 tarihinde kuruldu. Şirket sitesinde "Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır" diyor. Mogan Enerji bir Güriş Grup şirketi.

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