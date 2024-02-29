Mogan Enerji (MOGAN) borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:40
Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım 1 Mart tarihi itibarıyla başlayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiriyor. Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Mogan halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 11,33 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; MOGAN borsada ne zaman işlem görür? İşte, Mogan Enerji halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi son durum…