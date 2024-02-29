Mogan Enerji (MOGAN) borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle başlayacak. SPK onayı alan şirket, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 11,33 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket payları bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, MOGAN borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.