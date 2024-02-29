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Haberler Fotohaber Mogan Enerji (MOGAN) borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:40

Mogan Enerji (MOGAN) borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım 1 Mart tarihi itibarıyla başlayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiriyor. Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Mogan halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 11,33 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; MOGAN borsada ne zaman işlem görür? İşte, Mogan Enerji halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi son durum…

Mogan Enerji MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle başlayacak. SPK onayı alan şirket, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 11,33 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket payları bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, MOGAN borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

Mogan Enerji MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi. Mogan Enerji talep toplama tarihleri de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre, Mogan Enerji halka arzında, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Mogan Enerji MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

MOGAN ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mogan Enerji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 8,61 olarak belirlendi.

İşlem sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek.

Mogan Enerji MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir.

Mogan Enerji MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mogan Enerji'nin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL)

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