MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti.