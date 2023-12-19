MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2024 bedelli askerlik ücreti milyonlarca asker adayı tarafından araştırılıyor. "2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemde yerini almaya başlarken bedelli askerlik başvurularını gerçekleştirecek olanlar, yeni yılın bedelli askerlik ücretlerini merak bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı yakında belli olacak. Memur maaşına göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeniden hesaplanacak. 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL olacak haberin detaylarında…