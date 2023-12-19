Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:05

MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2024 bedelli askerlik ücreti milyonlarca asker adayı tarafından araştırılıyor. "2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemde yerini almaya başlarken bedelli askerlik başvurularını gerçekleştirecek olanlar, yeni yılın bedelli askerlik ücretlerini merak bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı yakında belli olacak. Memur maaşına göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeniden hesaplanacak. 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL olacak haberin detaylarında…

MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2024 bedelli askerlik ücretleri sorgulanmaya devam ediyor. Aralık ayının gelmesiyle yeni yıl zamları hız kazanmışken asker adaylarının gözü kulağı MSB'den gelecek açıklamada. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon ile birçok alanda yaşanacak değişimlerden biri de bedelli askerlik ücreti olacak. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni bedelli askerlik ücreti belirlenecek. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti.

MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2024 YILI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR?



Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

MSB 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI mı? MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

SON DAKİKA