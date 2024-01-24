MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

En düşük maaş 34 bin 200, en yüksek maaş 53 bin 900 lira

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.