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Haberler Fotohaber MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:48

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde belirli bir ücret karşılığı görevlendirilen rütbesiz erlere sözleşmeli er olarak geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. MSB ilanına başvurmak isteyen adaylar ilanın detaylarını araştırıyorlar. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 2024 yılı sözleşmeli er ve erbaş ilanı yayımlandı. İlana başvurmak isteyen adaylar detayları merak ediyorlar. İşte MSB sözleşmeli er alımına dair tüm detaylar

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adaylar ön başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacak. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecek.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar),

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

En düşük maaş 34 bin 200, en yüksek maaş 53 bin 900 lira

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.

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