MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI 2024|| MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
13:48
Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde belirli bir ücret karşılığı görevlendirilen rütbesiz erlere sözleşmeli er olarak geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. MSB ilanına başvurmak isteyen adaylar ilanın detaylarını araştırıyorlar. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım şartları ve kontenjanları açıklandı mı?