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Haberler Fotohaber MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:41

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

2024 yılı için Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli er alımı ilanını başvurmak üzere şartlarını taşıyan adaylar ilanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. Başvuruları kabul edilen adaylar sınav ve seçim aşamasından geçecek. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı, şartları neler?

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er son başvuru tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak olan erler için ilan yayına çıktı ve başvurular başladı. İşte MSB sözleşmeli er ilanı başvuruları, tüm ayrıntılar…

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini başvuruları 15 Ocak'ta başladı ve 11 Şubat'ta sona erecek.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

SEÇİM AŞAMASI

Evrak Kabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)], mülakat, hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

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