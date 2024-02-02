MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.



Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar, "bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.