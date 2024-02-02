MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları ne?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:41
2024 yılı için Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli er alımı ilanını başvurmak üzere şartlarını taşıyan adaylar ilanın detaylarını araştırmaya koyuldu. Milli Savunma Bakanlığı, 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er alım başvuruları açıldı. Başvuruları kabul edilen adaylar sınav ve seçim aşamasından geçecek. Peki, MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım başvuruları başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı, şartları neler?