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Haberler Fotohaber MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 14:26

MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

2024 yılı için Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini başvurusu 11 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulaması yapmaya başladılar. Başvuruları kabul edilen adaylar sınav ve seçim aşamasından geçecek. Peki, MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSB sözleşmeli er sonuç sorgulama

MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er ilanında başvuruların sonuna gelinmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini başvuruları 15 Ocak'ta başladı ve 11 Şubat'ta sona erdi.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki bilgiler baz alındığında, sonuçların bir aylık zaman içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar ilan edildiğinde yer vereceğiz.

MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

SEÇİM AŞAMASI

Evrak Kabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)], mülakat, hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

En düşük maaş 34 bin 200, en yüksek maaş 53 bin 900 lira

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.

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