Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
14:26
MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇ SORGULA || MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı
2024 yılı için Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini başvurusu 11 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulaması yapmaya başladılar. Başvuruları kabul edilen adaylar sınav ve seçim aşamasından geçecek. Peki, MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSB sözleşmeli er sonuç sorgulama